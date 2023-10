Israel planlegg evakuering av grenseby nær Libanon

Det israelske forsvarsdepartementet har gitt ordre om å evakuera innbyggjarane i byen Kiryat Shmona i Israel, nær grensa til Libanon, melder nyheitsbyrået Reuters.

Orderen kjem etter fleire dagar med samanstøyt mellom israelske styrker og soldatar frå den libanesiske Hizbollah-militsen i grenseområdet.

– For kort tid sidan informerte Nordkommandoen ordføraren i byen om avgjerda. Planen er bli handtert av lokale myndigheiter, turismedepartementet og forsvarsdepartementet, sa den israelske hæren i ei utsegn fredag morgon.

Den libanesiske hæren hevda natt til fredag at ein representant for media blei drepen av skot frå israelske soldatar nær landsbyen Hula sør i Libanon. Israelske styrker skal ifølge hæren ha skyte på ei gruppe på sju medietilsette. Det israelske militæret svarer at dei etterforskar påstanden.

Byen har rundt 20.000 innbyggjarar og ligg omtrent to kilometer frå grensa til Libanon.