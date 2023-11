Israel med bredt angrep på Hizbollah i Libanon

Det sier en talsperson fra IDF. Det er snakk et angrep for å ødelegge militære mål ved hjelp av artilleri og stridsvogner.

Angrepet kommer som et svar på Hizbollah sitt rakettangrep. AFP siterer israelsk helsepersonell på at to ble såret. En av de sårede er en 25-åring som har fått moderate skader etter å ha blitt truffet av splinter, opplyser de.

Også Hamas' væpnede fløy i Libanon har torsdag skutt tolv raketter mot Kiryat Shmona i Israel.

Hamas-gruppa skriver om angrepet i en melding lagt ut på Telegram.

Den israelske avisen Haaretz skriver at det brøt ut en brann i Kiryat Shmona etter et nedslag.