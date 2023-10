Israel har offentliggjort bilde av løslatte gisler

Israels regjering har sent fredag kveld offentliggjort et bilde av de to amerikanske gislene som fredag ble løslatt av Hamas.

De to israelsk-amerikanske gislene Judith Tai Raanan og hennes datter Natalie Shoshana Raanan fra Chicago ble løslatt som følge av Qatars og Egypts innsats og overlatt til Røde Kors.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at et team fra USAs ambassade i Israel snart møter de to løslatte gislene. Han sier det fortsatt er ti savnede amerikanere, og at USA vet at noen av dem holdes som gisler av Hamas. Han oppfordret Hamas til å slippe dem løs umiddelbart.

De to kvinnene var på ferie i Israel for å besøke bestemoren i kibbutzen Nahal Oz som fylte 85 år, da de ble tatt. Det er ikke klart hva tilstanden deres er, men president Joe Biden sa seg overlykkelig over at de er fri, skriver NTB.