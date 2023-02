Israel har gjennomført luftangrep mot Gazastripen

Israel har gjennomført et luftangrep på Gazastripen natt til torsdag, timer etter at en rakett avfyrt fra det palestinske territoriet ble avskåret.

I en uttalelse utstedt klokken 01.41 norsk tid bekrefter den israelske hæren at de «for øyeblikket angriper Gazastripen».

Noen timer tidligere ble det meldt at det israelske forsvarets rakettforsvarssystemer hadde avskåret en rakett avfyrt over grensen fra Gazastripen. Myndighetene i grensebyen Sderot sa at ingen raketter hadde landet på israelsk territorium.

Det er ikke klart om noen har blitt såret i det israelske luftangrepet så langt.

(NTB)