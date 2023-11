Israel angriper Hamas-tunneler

Etter å ha delt Gazastripen i to og omringet Gaza by, bruker israelske bakkestyrker sprengladninger for å ødelegge tunnelnettverket til Hamas, sier militæret.

Onsdag er målet å finne tunnelene og sette dem ut av spill, idet den israelske offensiven går inn i en ny fase. Ingeniørstyrker bruker sprengladninger for å ødelegge nettverket av tunneler som strekker seg over flere hundre kilometer, sier kontreadmiral Daniel Hagari, som er talsperson for Israels væpnede styrker (IDF).

To kilder i Hamas og gruppen Islamsk hellig krig sier israelske stridsvogner har møtt kraftig motstand fra Hamas-krigere som bruker tunnelene til å utføre bakholdsangrep. (NTB)