Islands statsminister seier vulkanutbrotet er skremmande

Den islandske statsministeren Katrin Jakobsdòttir seier det er skremmande å sjå kor nært det siste vulkanutbrotet på Island er Grindavík.

– Vi følger sjølvsagt nye med på dette området for å ta vare på tryggleiken til bebuarane. Men det er klart at dette er ei stor belastning for dei som bur der, seier ho til Morgunbladid.

Ifølge Islands meteorologiske institutt renn lavaen mot Grindavík, og er no nokre få hundre meter frå byen.