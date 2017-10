Islamsk Råd: Vi er skuffet

Islamsk Råd Norge sier i en pressemelding at de er skuffet over at Kulturdepartementet holder tilbake pengestøtten. IRN mener de gjør en god jobb og hevder «nyhetsbildet om IRN har tåkelagt all vår innsats». IRN skal nå vurdere eventuelle tiltak.