Isbjørn Is får nye eier

En stor andel av Food Union Europe, som blant annet eier Isbjørn Is og Den Norske Isbilen, er blitt kjøpt opp av det asiatiske investeringsselskapet PAG.

Det er ventet at oppkjøpet blir godkjent innen første kvartal av 2024, og etter det betyr det at PAG overtar den fulle operasjonelle kontrollen over meieri- og iskremproduksjonen, opplyser investeringsselskapet i en pressemelding.

Isbjørn Is ble etablert i 1962 utenfor Bergen og er en av Norges tre største iskremprodusenter. De ble kjøpt opp av Food Union Europe i 2016.

(NTB)