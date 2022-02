IS-lederen drept av USA i Syria

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, leder for terrorgruppen IS, er drept. Det melder Det hvite hus.

Han ble drept av amerikanske spesialstyrker i et angrep mot landsbyen Atmeh i Idlib-provinsen. Ifølge øyenvitner skal seks barn og fire kvinner ha blitt drept i angrepet.

– Takket være dyktigheten og motet til våre væpnede styrker. har vi fjernet lederen for IS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, fra slagmarken, sier president Joe Biden. Han vil holde en tale om aksjonen senere i dag.

Ifølge et høytstående medlem av Biden-administrasjonen utløste IS-lederen en bombe da amerikanerne angrep. Både han og medlemmer av hans familie ble drept av bomben.

Al-Qurayshi har vært leder av IS etter at organisasjonens grunnlegger, Abu Bakr al-Baghdadi, ble drept i 2019. USA har lovet en belønning på 10 millioner dollar for opplysninger som fører til at han blir funnet.