Irish Times: Sinéad O'Connor er død

Irish Times melder at den irske artisten og låtskriveren Sinéad O'Connor er død, 56 år gammel.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

Hun er mest kjent for sin versjon av Prince-låten «Nothing Compares 2 U» fra 1990, som for alvor satte fart på karrieren.

Hun ga ut 10 album gjennom karrieren.

O'Connor har vært gift flere ganger. I fjor mistet hun sin 17 år gamle sønn. Hun etterlater seg ellers tre barn, skriver Irish Times.

O'Connor har gjennom flere år vært åpen om sine problemer med den mentale helsen.

For albumet The Lion and the Cobra fikk hun en Grammy-pris for beste kvinnelige rock-vokal.