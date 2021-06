Iransk marinefartøy forliste

Det største fartøyet i den iranske marinen har forlist etter en brann, melder halvoffisielle nyhetsbyråer landet. Det er uklart hvordan brannen oppsto.

Ifølge medier identifiseres skipet som logistikkfartøyet Kharg. Brannen oppsto klokka 02.25 onsdag og brannmannskaper jobbet med slukking. Fartøyet lå like ved havnen i Jask, 1270 kilometer sørøst for Teheran, i nærheten av Hormuz-stredet.

Det statlige nyhetsbyrået IRNA melder at redningsoperasjonen for Kharg har «slått feil», uten at det gis nærmere detaljer om hva dette innebærer.

I sosiale medier i Iran er det delt bilder av det som skal være mannskapet på Kharg som evakuerer fartøyet i redningsvester mens skipet brenner bak dem.