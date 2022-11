Iran kalte inn den norske ambassadøren

Fredag forrige uke kalte Iran inn den norske ambassadøren, Sigvald Hauge.

Utenriksdepartementet (UD) opplyser til NRK at iransk side ønsket å ta opp nylige uttalelser fra Norges stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

– Ambassadør Hauge gjorde rede for den norske regjeringens offisielle syn på Mahsa Amini-saken, sier pressevakten i UD.

Norges ambassadør ble også kalt inn på teppet i september, etter det Iran mente var innblanding i interne forhold.

Den gangen var bakgrunnen at Gharahkhani, som selv er fra Iran, reagerte sterkt på nyheten om at 22 år gamle Mahsa Amini døde i politiets varetekt i Iran.

Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner i Iran.

I det uformelle møtet i FNs sikkerhetsråd forrige uke, ga Norge full støtte til demonstrantenes krav om at det iranske regimet skal respektere menneskerettighetene. Iran ønsket også å ta opp et norsk innlegg fra møtet i Sikkerhetsrådet under møtet med den norske ambassadøren, opplyser UD.