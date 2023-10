Iran fordømmer fredsprisvinnaren

Irans utanriksdepartement fordømmer at Narges Mohammadi fekk tildelt Nobels Fredspris. Det melder Reuters. Dei meiner at utdelinga er politisk motivert og «anti-iransk». Mohammadi fekk prisen for sitt menneskerettsarbeid. Ho sitt no fengsla i Iran for sin kamp for kvinner sine rettar i landet.