Internett-trøbbel hos Telia

Fleire melder at internettet til Telia er nede måndag kveld. Informasjonssjef Ellen C. Scheen stadfestar til NRK at dei opplever problem.

– Vi har dessverre ikkje så mykje informasjon å gi no, anna enn å stadfeste at vi har problem og at vi prøver å finne ut kva dei skuldast.

Dei veit ikkje kvar feilen ligg, og held på med undersøkingar no.

– Vi jobbar med saka og kjem tilbake så snart vi veit meir. Så veit eg jo også at Facebook, Instagram og fleire sosiale medium også har problem i kveld, så det er også ein faktor at vi ikkje kjem inn på dei, seier Scheen klokka 21.15.