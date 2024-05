Internasjonal straffedomstol ber om arrestordre på Netanyahu

EN aktor i Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har mandag bedt om arrestordre på statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, melder Reuters.

Aktoren har også bedt om arrestordre for forsvarsminister Yoav Gallant og tre Hamas-ledere, skriver CNN, som har intervjuet aktoren, Karim Khan.

Ifølge Reuters har Khan uttalt at det er grunn til å tro at Netanyahu bærer ansvaret for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

En gruppe dommere vil nå vurdere søknadene fra Khan.

Israel er ikke medlem av ICC. Domstolen mener likevel at de har domsmyndighet på Gaza.