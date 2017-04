Inntektstap på sau og svin

I løpet av to år har inntekten til norske saue- og svinebønder falt med 50.000 kroner per årsverk, til tross for en generell inntektsøkning. Gjennomsnittstallene viser en vekst i inntektene på 13.300 kroner for norske bønder, skriver Nationen.