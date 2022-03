Innlandet: Sp avslutter samarbeid med Ap

Senterpartiet avslutter samarbeidet med Arbeiderpartiet i Innlandet.

Bakgrunnen er avgjørelsen rundt oppdelinga av Innlandet fylke.

– Vi i Senterpartiet har hatt en grundig prosess og kommet fram til at vi ut denne perioden vil samarbeide fra sak til sak med Arbeiderpartiet, sier Aud Hove, gruppeleder for Sp og fylkesvaraordfører i Innlandet.

Ap valgte å ikke legge avgjørende vekt på folkeavstemninga, noe Sp valgte.

Ap gikk inn for å bevare Innlandet, til tross for at et knapt flertall i folkeavstemninga stemte for å gå tilbake til Hedmark og Oppland.