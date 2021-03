Innfører nye nasjonale tiltak

Regjeringen kommer med nye nasjonale tiltak. En meter avstand økes til to meter. Regjeringen anbefaler maks to gjester på besøk, og folk fra smitteutsatte områder bør verken dra på besøk eller motta besøk, sier helseminister Bent Høie. Regjeringen innfører videre forbud mot alkoholservering i hele landet. Og hele karantenetida etter unødvendige utenlandsopphold må heretter tilbringes på karantenehotell. Høie understreker at tiltakene som trer i kraft fra midnatt natt til torsdag og gjelder til 12. april, ikke erstatter de lokale tiltakene.