Ingunn Solheim til Regjeringsadvokaten

NRK-profil Ingunn Solheim har fått jobb som advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten.

Redaktør for Nyhetsdivisjonen i NRK, Knut Magnus Berge, gratulerer programlederen med ny jobb.

– Vi gratulerer Ingunn, er lei oss for at hun slutter, men ønsker henne all mulig hell og lykke!

Solheim slutter i NRK 1. oktober.