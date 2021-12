Inger Støjberg dømt

Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Støjberg er dømt for en ulovlig instruks om at asylsøkere som var et par skulle skilles, hvis en av dem var mindreårig. Hun dømmes til 60 dagers ubetinget fengsel. 25 av de 26 dommerne stemte for kjennelsen.

– Instruksen var ulovlig fordi det ikke skulle gjøres individuelle vurderinger av parene, heter det i dommen. Dommerne mener at hun med forsett har overtrådt loven, og at hun hadde fått klare advarsler om dette fra embetsverket.

Les dommen her.