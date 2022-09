Ingen streik i energisektoren

Partene i energisektoren kom til enighet tre timer på overtid natt til lørdag. Det skriver El og It-forbundet i en pressemelding.

Nå skal ikke reiser til og fra anlegg automatisk skje ubetalt på fritiden.

— Vi er fornøyde med å ha fått et viktig gjennomslag. Dette betyr at vi kan gå vekk fra en praksis der arbeidsgiver kan kreve at ansatte ubetalt skal bruke sin fritid på å reise til og fra anlegg, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

El og It-forbundet har sammen med Fagforbundet sittet i forhandlinger med arbeidsgiversiden Energi Norge.

Også Energi Norge er fornøyd med avtalen skriver de i en pressemelding.

– Nå unngår vi en streik som ville svekket beredskapen i strømforsyningen og forsinket viktige utbyggingsprosjekter i en allerede svært krevende tid for landet, sier Ståle Borgersen, direktør for arbeidsliv i Energi Norge.