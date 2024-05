Ingen sommershow på NRK, alt går til sport

NRK dropper sommersendinger i år og satser alt på store sportssendinger. EM i friidrett, EM i fotball og OL i Paris tar opp mye av sendetiden, og er ifølge Kampanje årsaken til at det verken blir «minutt for minutt»-sendinger eller «Sommeråpent» på NRK i år. Det blir andre gangen på 16 år at NRK velger dette.