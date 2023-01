Ingen pågrepet etter skyting i Oslo

Tirsdag morgen er mannen som løsnet et skudd inne på et gatekjøkken i Nydalen i Oslo fortsatt på frifot. Skyteepisoden skjedde rundt klokken 21.40. En mann kom inn på gatekjøkkenet, rettet et våpen mot en mann bak disken og fyrte av, men han traff ikke.

– Vi har ingen navn på blokka. Motiv er ikke avklart, og jeg kan ikke komme inn på hva fornærmede har forklart i avhør, sier vaktleder Stina Edelman ved krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB ved 5-tiden tirsdag morgen.