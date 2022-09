Ingen pågrepet etter skudd mot bil i Oslo

Så langt er ingen pågrepet etter at det ble skutt mot en bil på Sandaker i Oslo i fredag kveld. Politiet kjenner heller ikke til at noen er skadet. Saken vil bli etterforsket videre.



Det var vitner som meldte fra til politiet i 22-tiden om at det var skutt mot en bil som stod på Sandaker i Oslo. Politiet har funnet personbilen, med skuddskader. De har ikke kommet i kontakt med noen skadede.



– Vi jobber med å få oversikt om det satt folk i bilen da det ble skutt, sa operasjonsleder Tor Grøttum til NRK i 23-tiden.



Vitner har sagt at det skal ha vært folk i bilen. Politiet søkte bredt området. De har fått opplysninger om at noen løp fra stedet og at to biler også kjørte fra stedet.



Politiet vil se på om hendelsen kan være knyttet til skytingen på Torshov på tirsdag.