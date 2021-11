Ingen mistenkte i pendlersaken

Påtaleleder Ole Rasmus Knudsen ved Finans- og spesialseksjonen i Oslo politidistrikt skriver dette i en pressemelding fredag:

«Oslo politidistrikt fikk i går kveld ordre fra Statsadvokaten om å etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget. Dette betyr en gjennomgang av folkevalgtes praktisering av Stortingets pendlerregelverk, og om noen har gitt feilaktige opplysninger og mottatt uberettiget vinning.

Det vil bli undersøkt om det foreligger straffbart forhold. Det er ingen mistenkte per nå.

Oslo politidistrikt har i dag hatt et internt møte, og ser nå på organisering og innretning av etterforskningen. Vi har forståelse for at saken vekker interesse, men vi er nå i en helt innledende fase og trenger tid før vi kan gi ytterligere kommentarer til etterforskningen.»