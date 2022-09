Informasjonsmøte for foreldre etter siktelse av barnehageansatt

Politiet i Bergen holdt i kveld, sammen med ledelsen i en barnehage i Bergen, informasjonsmøter for foreldre og ansatte, etter at en ansatt mann i 30-årene er siktet for seksuelt overgrep mot en mindreårig. Det skriver politiet i en pressemelding.

Med på møtene var også representant fra Barnehuset i Bergen, som gir faglige råd om hvordan snakke med barn om dette.

Politiet skriver at det er viktig for dem å skape mest mulig trygghet for de berørte og, så godt det lar seg gjøre, minimere uro i denne situasjonen.

Politiet vil ikke gå ut med navnet på barnehagen eller hvor i Bergen den ligger. Det fornærmede barnet er avhørt på Barnehuset i Bergen.

Mannen er avhørt og politiet har ransaket hans bopel. Han erkjenner ikke straffskyld. Mannen vil bli fremstilt for fengsling i morgen torsdag. Politiet vil ikke gi noen kommentar til saken i kveld.