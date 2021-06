Illevarslende klimarapport

Over 420 millioner mennesker kan bli utsatt for ekstreme hetebølger dersom temperaturen stiger med to varmegrader, ifølge et utkast til FNs klimarapport, som nyhetsbyrået AFP har fått. Det antas også at opptil 80 millioner flere mennesker kan rammes av sult innen 2050, dersom den globale oppvarmingen ikke blir redusert raskt. – Dette vil påvirke livene til våre barn og barnebarn mye mer enn vi som lever i dag, oppsummeres utkastet som er på 4000 sider.