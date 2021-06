Ikkje rekn med å få nødpass

Folk som i siste liten oppdagar at passet har gått ut på dato, kan ikkje rekne med å få nødpass. Politiinspektør Torill Sorte i Søraust politidistrikt seier til NRK at fleire land no nektar å godta nødpass, og at nødpass berre er berekna på dei som har mista passet sitt på reise.