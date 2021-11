Ikkje lenger væpna

Frå og med midnatt vil ikkje politiet lenger vere mellombels væpna i dagleg teneste, skriv politidirektoratet på Twitter. Politiet har sidan tysdag vore væpna som følgje av den alvorlege hendinga på Bislett i Oslo.

Grunnen til at politiet vart væpna over heile landet var at ein stod ovanfor ein alvorleg og uavklart situasjon, står det i ei pressemelding på politiet sine heimesider.

– Dette er ein grundig prosess ein må igjennom, kor behovet for væpning blir vurdert fortløpande. Etter kvart som saka no er blitt betre belyst blir ikkje væpning lenger vurdert som nødvendig, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.