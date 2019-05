Ikkje endring i styringsrenta

Noregs Bank aukar ikkje renta. Styringsrenta er på no på 1 prosent, og det blei ikkje endring torsdag. Det var ikkje venta at renta skulle stige, men fleire økonomar og SSB reknar med at renta kjem til å bli sett opp fleire gongar dei neste par åra.