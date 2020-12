Ikke streik blant renholderne

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO er enige om lønnsoppgjøret for renholdsbedrifter etter to dager med forhandlinger. Renholderne får en lønnsøkning på 3,73 kroner i timen fra 1. september. Tilleggene for fagbrev og arbeid på natt økes også.