Ikke mistenkelig stoff i brev

Det var ikke farlige stoffer i det mistenkelige brevet legemiddelselskapet Orifarm AS i Oslo fikk fredag. Det opplyser politiet, som sier at det hvite pulveret trolig er melis. De har derfor avsluttet undersøkelsene på stedet, men fortsetter etterforskningen for å finne ut hvem som er avsender av brevet.