Ikke funn av giftig lekkasje i Oslo

Det ble ikke funnet noen lekkasje på vogna med giftig stoff. To personer er kjørt legevakt etter å ha kjent ubehag, de fremstår uskadd, opplyser operasjonsleder ved politiet i Oslo klokken 04:46.

Natt til torsdag rykket nødetatene ut til et industriområdet i bydel Alna i Oslo, etter melding om lekkasje av mulig farlig stoff fra en togvogn hos godstransportøren CargoNet.

– To arbeidere meldte at de følte seg syke, i form hodepine og kvalme, etter mulig lekkasje fra en tankvogn. Disse to har fått hjelp av helsepersonell, fortalte operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.

Åtte andre arbeidere ble evakuert fra stedet.

Politiet meldte om hendelsen rundt klokken 02:30 natt til torsdag, og sperret av et området med en sikkerhetsavstand på 100 meter.

Nødetatene er ferdig på stedet.