Ikke aktuelt med påbud om munnbind

Helseminister Bent Høie sier at folkehelseinstituttet jobber med en anbefaling med bruk av munnbind i visse situasjoner, men at det ikke er aktuelt med påbud. – Det vil si at det nå ikke er planer om å innføre et generelt påbud, sier Høie.