Ikea tilbakekaller strømbanker på grunn av brannfare

Ikea tilbakekaller enkelte strømbanker av typen Varmfront, da produktene kan utgjøre en brannfare på grunn av en produksjonsfeil.

– Ikea-produkter blir risikovurdert og grundig testet for å sikre at de tåler de hverdagens tøffe krav i hjemmet, og at de overholder gjeldende krav og forskrifter i alle markeder der Ikea driver virksomhet. Til tross for dette har vi blitt oppmerksomme på at enkelte Varmfront-strømbanker kan utgjøre en brannfare på grunn av en produksjonsfeil, skriver møbelkjeden på sine nettsider.

Nå ber de kunder som har kjøpt disse produktene om å slutte å bruke dem umiddelbart og å ta kontakt for å få enten et erstatningsprodukt eller pengene tilbake.

Tilbakekallingen gjelder strømbanker av typen Varmfront 10 400 mAh med datomerking 2313, 2316, 2318 og 2319, og Varmfront strømbank 5200 mAh med datomerking 2318, 2319 eller 2322 (NTB).