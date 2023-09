Ikea-skytingen: Mann tiltalt for drapsforsøk

En mann i 40-årene er tiltalt for drapsforsøk etter Ikea-skytingen. Det melder Avisa Oslo. Skyteepisoden skjedde ved Ikea på Furuset i Oslo 21. februar.

Mannen har erkjent at han skjøt, men har forklart at han mente å skremme. Mannen er tidligere dømt for vold, bortføring og medvirkning til ran.

I tiltalen beskrives det hvordan mannen løsnet flere skudd med et automatvåpen mot tre personer på parkeringsplassen utenfor varehuset. En mann ble truffet av metallfragmenter i foten. Mannen er også tiltalt for grov, ulovlig besittelse av skytevåpen på offentlig sted.

Han må møte i Oslo Tingrett i oktober.