Idrettsprofil frikjent for vold

Tingretten har frikjent den tidligere idrettsprofilen som stod tiltalt for vold og voldtekter mot sin kone over en periode på 15 år. En enstemmig rett mener at det ikke med klar sannsynlighetsovervekt er bevist at idrettsprofilen har begått voldtekter eller mishandlet sin kone.

I den 37 sider lange dommen kommer det frem at den frikjente idrettsprofilen mener konas motiv for anklagene er hevn. Retten mener det ikke fremstår som sannsynlig at kona har hatt et tilstrekkelig motiv for å inngi en falsk anmeldelse mot idrettsprofilen. Men retten mener heller ikke at det er grunnlag for å utelukke muligheten for at gjengjeldelse kan være potensielle motiver for falske anklager, står det i dommen.

– Retten har vurdert bevisene annerledes enn påtalemyndigheten, og vi vil nå lese dommen grundig og vurdere om den skal ankes eller ikke, sier statsadvokaten til VG, som først omtalte dommen.