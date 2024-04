IDF: Har trukket tilbake styrker på Sør-Gaza

En talsperson for det israelske militæret (IDF) opplyser at de har trukket tilbake alle bakkestyrker bortsett fra én brigade på de sørlige områdene av Gaza. Det skriver Reuters.

Ifølge Haaretz forblir den siste brigaden på post og skal ikke bevege seg rundt på Gazastripen. Tre av fire brigader skal nå være tilbaketrukket, ifølge The Jerusalem Post. Den gjenværende brigaden skal være på plass for å hindre at Gazas borgere drar nordover, ifølge militærradioen som NTB siterer.

Det er ikke kommet flere detaljer fra IDF.