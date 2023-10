IDF: Evakuering av Gaza vil ta tid

Det israelske forsvaret (IDF) erkjenner at det vil ta tid for palestinerne å evakuere Nord-Gaza, slik de er blitt bedt om.

– Vi prøver å gi tid, og vi legger ned mye innsats. Vi forstår at det ikke vil ta 24 timer, sier IDF-talsmann Daniel Hagari.

Hagari bekrefter imidlertid ikke FN-meldinger om at det er satt en frist på 24 timer.

– Jeg vil ikke si om det er en nøyaktig tid, la han til.

Fredag at det ble meldt at IDF ber alle i Gaza by om å evakuere sørover, og FN meldte at samme beskjed var gitt til alle i Nord-Gaza, med en frist på 24 timer.

IDF opplyste at det kommer til å være betydelige militæroperasjoner i Gaza by de neste dagene, og sier de vil skåne sivile.

(NTB)