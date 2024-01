IDF: 24 israelske soldater drept

Dødstallet stiger etter angrepet i Gaza.

24 israelske soldater er drept i et angrep på Gazastripen, ifølge den israelske hæren (IDF). Tidligere ble det meldt at dødstallet var ti, og senere 21.

Soldatene skal ifølge israelske medier ha forberedt sprengstoff for å ødelegge to bolighus sentralt i Gaza mandag da en rakettdrevet granat ble skutt mot en stridsvogn like i nærheten. Eksplosjonen utløste eksplosivene, og soldatene ble drept.

Det pågår også fortsatt harde kamper i byen Khan Younis sør i enklaven.

Innbyggere fortalte mandag at byen ble utsatt for de hardeste angrepene siden krigen startet 7. oktober. Byen var mandag under angrep både fra luften, sjøen og på bakken.

Hundretusener av fordrevne befinner seg i områdene som blir angrepet. (NTB)