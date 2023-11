IDF: 11 israelske gisler løslatt og fraktet tilbake til Israel

Det israelske forsvaret (IDF) melder mandag kveld at 11 israelske gisler skal ha blitt løslatt av Hamas og utlevert til Røde Kors. De melder i en oppdatering at samtlige er fraktet tilbake til Israel.

Sky News skriver at det skal være snakk om ni barn og to mødre.

En talsperson for Qatars utenriksdepartement sier til Reuters at tre franske, to tyske og seks argentinske statsborgere er blant de israelske gislene løslatt av Hamas.

Det er fra før kjent at flere av de israelske gislene som holdes av Hamas har doble statsborgerskap.

Foreløpig er det ukjent om også utenlandske gisler uten israelsk statsborgerskap har blitt løslatt av Hamas mandag.

Gislene ble kidnappet av Hamas under terrorangrepet deres mot Israel 7. oktober.

Løslatelsene skjer i sammenheng med den pågående våpenhvilen mellom Israel og Hamas, som mandag har blitt utvidet med to dager.

Til gjengjeld for løslatelsen av israelske gisler skal Israel løslate 33 palestinere som har vært fengslet i Israel, i henhold til avtalen om våpenhvilen. Ifølge talspersonen for Qatar skal dette være 30 barn og tre kvinner, skriver BBC.

Fra før har 59 gisler blitt løslatt siden fredag. 40 av disse er israelere eller israelere med dobbelt statsborgerskap. Resten er utlendinger. Disse er én russer, én fillipiner, og 17 thailandske statsborgere.