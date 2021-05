IAEA: Bekymret for Iran

Iran har 16 ganger så mye anriket uran som det landet forpliktet seg til i henhold til atomavtalen fra 2015, ifølge en rapport fra IAEA. Sjefen for atomenergibyrået sier at han er bekymret over at Iran ikke har etterkommet forespørsler om anlegg der det antas å ha foregått atomrelatert virksomhet.