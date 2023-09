I retten etter funn av 53 kilo hasj på pizzarestaurant

Politiet ber om fengsel i to og et halvt år for en mann som er tiltalt etter funn av over 50 kilo hasj på en pizzarestaurant i Bergen.

Mannen må møte i retten etter at politiet i november i fjor fant 53 kilo hasj. To menn ble i etterkant siktet – den ene erkjente straffskyld i politiavhør, den andre ikke.

Nå må mannen som erkjente straffskyld, møte i retten, skriver Bergens Tidende. Han er siktet for oppbevaring av hasjen, ikke for innførsel.