I dag kan du kanskje se en komet

Kometen C/2022 E3 (ZTF) er nå nære jorda og synlig på nattehimmelen med en god kikkert, det skriver Meteorologene på Twitter.

For de som håper på et glimt av kometen er det er størst håp for klarvær på Østlandet i natt. Det kan også komme korte perioder med klarvær i vest og nord, ifølge Meteorologene.