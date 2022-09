Huseierne: Strømstøtteordningen skaper ikke forutsigbarhet

Forbrukerorganisasjonen Huseierne mener strømstøtteordningen som vil gjelde i vinter, ikke skaper den forutsigbarheten og tryggheten som husholdningene trenger. Organisasjonen har nå sendt brev til energikomiteen og finanskomiteen på Stortinget, der de ber om en forbedret strømstøtte til husholdningene, der staten tilbakebetaler alle strømutgifter over 50 øre per kilowattime.

Generalsekretær Morten Andreas Meyer sier at en familie med to voksne og to barn kan få samlede strømutgifter på 7500 kroner i januar, dersom strømprisen blir 10 kroner i snitt for hver kilowattime. Tilsvarende utgifter var i snitt 3100 kroner i årene 2014–2019 for en tilsvarende familie.

Finanspolitisk talsperson Geir Pollestad i Senterpartiet sier at strømstøtteordningen som gjelder fra 1. september, der staten dekker 90 prosent av strømprisen over 70 øre, er god, og at det ikke ligger an til noen styrking av strømstøtten.