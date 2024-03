Hus under oppføring tok fyr – brannen spredde seg

Nødetatene rykket natt til torsdag ut til melding om brann i Nittedal i Akershus. Et tømmerhus under oppføring har tatt fyr.

– Brannen har spredd seg til brakkerigg ved siden av. Full overtenning i begge bygg, skriver politiet.

Tomten ligger tett på en toglinje, men brannen påvirker ikke togtrafikken.

Huset skal være ubebodd. Politiet har kontroll på beboerne i brakken, og det er ikke meldt om personskader.

Politiet opplyser at det per nå ikke er behov for å evakuere andre boliger i området.