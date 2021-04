Hus har sokke i terrenget

Eit hus på Skjetten utanfor Lillestrøm har sokke i terrenget og dei som bur der er evakuerte, melder Romerikes Blad. Det skal vere snakk om kvikkleire. Avisa skriv at geologar er på veg for å gjere undersøkingar og finne ut om det er fare for andre hus.