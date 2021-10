Hundrevis utsett for pornosvindel

Eit hundretals nordmenn har i helga blitt utsett for utpressing. Svindlarane skal ha truga med å publisere pornografisk innhald av ofra, opplyser Norsk senter for informasjonssikring, Norsis.

Svindlarane opplyser at dei har brukt webkameraet til ofra for å filme dei. Dei ber om 14.000 kroner i løpet av 52 timar for å ikkje dele videoen med vennar, familie og kollegaer.

Norsis ber folk ignorere heile meldinga, elles risikerer ein å bli utsett for ytterlegare press.