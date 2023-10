Huitfeldt utelukker ikke at hun var inhabil i våpendonasjon til Ukraina

– I ettertid, og med avklaringen fra Lovavdelingen 28. august, ser jeg at jeg burde gjort mer for å følge opp hvordan min mann fulgte opp rådene jeg videreformidlet. Det tar jeg det hele og fulle ansvaret for.

Det skriver tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.

– Min mann eide som kjent aksjer i Kongsberg-gruppen ASA i perioden 2. mai til 31. juli 2023. Jeg kan ikke utelukke at jeg kan ha vært inhabil da jeg deltok i behandlingen av saker i regjeringen knyttet til donasjon av forsvarsmateriell til Ukraina med tilhørende gjenanskaffelser fra Kongsberg-gruppen ASA, mens min ektemann eide aksjer i selskapet. Ett eksempel var regjeringens donasjon av NASAMS-luftvernmateriell til Ukraina, offentliggjort i pressemelding 12. juli 2023, skriver Huitfeldt.