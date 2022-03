Huitfeldt besøkte grensa til Ukraina

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) besøkte i dag ein grenseovergang mellom Polen og Ukraina. Undervegs takka ho hjelpeorganisasjonane som hjelper flyktningane som kjem.

– Eg såg køar med ungar, eldre kvinner og menn. Det var akkurat som skildra, at det er mennene som blir igjen og kjemper for Ukraina, seier Huitfeldt til NRK.

Over 1,2 millionar ukrainarar har kryssa grensa til Polen. Huitfeldt seier Noreg først og fremst vil bidra med pengar, for det er mange som donerer ting det ikkje nødvendigvis er behov for.

– Og viss det skal bli sendt til dømes medisinar, så må det vere basert på kva som er behova her og i Ukraina, seier utanriksministeren.

– Kva har gjort sterkast inntrykk på deg?

– Det er å møte ungane, og spesielt mødrene deira, som seier når eg spør i plenum at alt går bra. Men når eg får dei på tomannshand, så kjem berre gråten.